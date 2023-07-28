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Радий Хабиров подписал указ о проведении Дня республики в 2023 году

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В этом году празднуется 33 годовщина провозглашения Декларации о государственном суверенитете республики Башкортостан.

День Башкортостана традиционно празднуют 11 октября.

Указом главы республики постановляется утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника, а также план мероприятий.

Администрациям муниципалитетов рекомендуется обеспечить праздничное оформление учреждений, улиц и общественных пространств, а также организовать проведение уличных культурно-массовых и спортивных мероприятий, ярмарок и так далее.

МВД рекомендовано обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения во время проведения мероприятий, правительству – определить источники финансирования расходов, связанных с праздником.

В оргкомитет вошли руководитель администрации главы республики Максим Забелин, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева, министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова, глава Роспотребнадзора Анна Казак и другие чиновники.

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