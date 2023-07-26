18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Инфляция в Башкортостане ускорилась до 1,6%

Поделиться:

Банк России сообщает об ускорении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам июня 2023 года и объясняет его причины.

Годовая инфляция в Башкортостане в июне 2023 года вновь ускорилась до 1,6% против 0,1% месяцем ранее.

Центробанк объясняет это прежде всего общефедеральными факторами: снижением предложения отдельных товаров, ростот потребительской активности в непродовольственном сегменте и в сфере услуг, а также ослаблением рубля.

При этом продукты питания в регионе в целом были дешевле, чем год назад. Однако темпы снижения цен по сравнению с маем замедлились. Это характерно, например, для картофеля, свеклы, яблок и апельсинов и связано с сокращением прошлогодних запасов овощей и удорожанием импорта из-за ослабления рубля.

Повышение спроса на непродовольственные товары привело к ускорению роста цен на автомобили и стройматериалы. Также из-за преобладания спроса над предложением ускорилось подорожание бензина. С повышением потребительской активности связан и прирост цен на услуги. Оживление наблюдалось в сфере туризма, а также строительства и ремонта жилья.

Инфляция в Приволжском федеральном округе сложилась на уровне 2,7%, в среднем по стране – 3,25%. По прогнозу Банка России годовая инфляция в целом по стране составит 5-6% в текущем году и вернется к целевым 4% в следующем.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: