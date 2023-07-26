Минстрой Башкортостана возглавит Владислав Сидоркин

Ридаль Саетов возглавил Министерство строительства и архитектуры республики в качестве временно исполняющего обязанности в апреле 2023 года.

Вчера, 25 июля, стало известно, что он покидает должность. Причины не уточняются, по неофициальной информации, он переходит на другую должность и будет работать с инвесторами.

Сейчас рассматриваются кандидатуры Владислава Сидоркина и другого заместителя министра – Артема Ковшова, указы еще не подписаны.

Сидоркин работает в Минстрое с этого года, раньше был заместителем директоров строительных компаний, был награжден медалью «За трудовую доблесть».

Прошлый глава министерства Егор Родин ушел с поста после конфликта советника Радия Хабирова Валерия Самохина с застройщиками республики.

Официально министерство до сих пор возглавляет Рамзиль Кучарбаев, которого недавно приговорили к девяти годам лишения свободы по резонансному делу о строительстве очистных сооружений в поселке Маячный. Он останется на должности до тех пор, пока приговор не вступит в силу.

Ранее мы писали о том, что на антикоррупционном форуме в Уфе Минстрой назвали самым коррумпированным министерством в стране.