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В Уфе со следующей недели перекроют Шакшинский мост

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Ремонт Шакшинского моста 1984 года постройки может вызвать существенные проблемы с трафиком, многим придется добираться на электричке.

Фото: администрация Уфы

Администрация Уфы напоминает о том, что с понедельника, 31 июля, будут закрыты две из четырех полос Шакшинского моста.

Откроют проезд только 28 февраля 2025 года. Кроме того, в проезд грузовых автомобилей по мосту в обоих направлениях запретят полностью.

Заезд в город из него для грузового транспорта возможен через федеральную трассу М-5.

«Мы не исключаем, что на въезде в город и выезде из него в этом направлении возможны затруднения движения автотранспорта, так как мостовое сооружение обеспечивает выход автомобилей из северных микрорайонов Уфы к федеральной трассе М-5. Но эти вынужденные меры необходимы для обеспечения безопасности участников дорожного движения и строителей. Городские службы настоятельно рекомендуют учитывать перекрытие движения по мосту при планировании поездок!» – говорится в обращении мэрии.

В мэрии Уфы рассказали, как предстоит добираться жителям после закрытия Шакшинского моста

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