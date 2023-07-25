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Ридаль Саетов покинул пост главы Минстроя Башкортостана

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Ридаль Саетов возглавил Министерство строительства и архитектуры республики в качестве временно исполняющего обязанности в апреле текущего года.

glavarb.ru

Сегодня, 25 июля, стало известно, что Саетов покидает должность. Причины не уточняются, по неофициальной информации, он переходит на другую должность и будет работать с инвесторами.

Кто теперь временно возглавит Минстрой – пока не объявлено. Прошлый его глава Егор Родин ушел с поста после конфликта советника Радия Хабирова Валерия Самохина с застройщиками республики.

Официально министерство до сих пор возглавляет Рамзиль Кучарбаев, которого недавно приговорили к девяти годам лишения свободы по резонансному делу о строительстве очистных сооружений в поселке Маячный. Он останется на должности до тех пор, пока приговор не вступит в силу.

Ранее мы писали о том, что на антикоррупционном форуме в Уфе Минстрой назвали самым коррумпированным министерством в стране.

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