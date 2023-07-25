Владимир Путин подписал закон парламента Башкортостана о повышении предельного возраста госслужащих

Сегодня, 25 июля, пресс-служба парламента сообщила о том, что Владимир Путин подписал эти поправки, и теперь срок гражданской службы для отдельных служащих категории «руководители» может продлеваться с 65 до 70 лет по согласованию с председателем законодательного органа.

Ранее были приняты такие же поправки в отношении аналогичных должностей в аппаратах Совета Федерации, Госдумы и в исполнительных органах субъектов РФ.

«Принятие закона будет способствовать сохранению на государственной гражданской службе высококвалифицированных работников аппаратов региональных парламентов», – сказал спикер республиканского парламента Константин Толкачев.