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Владимир Путин подписал закон парламента Башкортостана о повышении предельного возраста госслужащих

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Госсобрание республики предложило повысить предельный возраст госслужащих-руководителей аппаратов региональных парламентов с 65 до 70 лет.

vk.com/Государственное Собрание - Курултай РБ

Сегодня, 25 июля, пресс-служба парламента сообщила о том, что Владимир Путин подписал эти поправки, и теперь срок гражданской службы для отдельных служащих категории «руководители» может продлеваться с 65 до 70 лет по согласованию с председателем законодательного органа.

Ранее были приняты такие же поправки в отношении аналогичных должностей в аппаратах Совета Федерации, Госдумы и в исполнительных органах субъектов РФ.

«Принятие закона будет способствовать сохранению на государственной гражданской службе высококвалифицированных работников аппаратов региональных парламентов», – сказал спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

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