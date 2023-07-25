Ратмир Мавлиев: «Основной каркас "Уфимского ожерелья" будет собран в 2023 году»

«Самым красивым, живописным должен, наверное, стать участок от перинатального центра до "Президент отеля". Эта локация и так востребована, люди целенаправленно приезжают туда, чтобы гулять. Этот маршрут протяженностью порядка пяти километров должен стать хорошим украшением "Уфимского ожерелья".

И не менее важно – людям надо объяснять, что мы деревья не выпиливаем, не ломаем, а просто проводим санитарную обработку, убираем какие-то кустарники, которые мешают. Что это не застройка и не вырубка, а маршрут "Уфимского ожерелья".

Итого, получается, два участка мы отремонтировали, три делаем в этом году – можно сказать, что основной каркас "Уфимского ожерелья" в этом году будет собран.

На следующих этапах нашими задачами будет наполнять его системой видеонаблюдения, создавать санитарные условия – эти работы надо планировать на 2024 и 2025 годы», – сказал Ратмир Мавлиев.