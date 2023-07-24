Госдума рассмотрит предложенный парламентом Башкортостана законопроект, защищающий жителей от переплат за ЖКУ

На сегодняшний день если доказано, что поставщик услуг завышает счета, то он обязан выплатить пострадавшим штраф в размере 50% от суммы переплаты.

Проблема в том, что заставить выплатить штраф невозможно: организация может сколько угодно тянуть с принятием такого решения, и ничего ей за это не будет. На практике именно так и происходит.

Можно решить вопрос в судебном порядке, но в суд люди не обращаются, поскольку в большинстве случаев речь идет о двух-трех тысячах рублей, а судебные расходы составляют 15-30 тысяч.

«Мы предлагаем ввести административные санкции за неуплату штрафов и "разбудить" таким образом "спящую" правовую норму», – рассказал спикер парламента Константин Толкачев.

Совет Госдумы назначил первое чтение законопроекта на сентябрь. Если его утвердят, то:

– за нарушение сроков уплаты штрафа организация будет оштрафована: 4-5 тыс. рублей для должностных лиц и 40-50 тыс. рублей для юридических;

– если штраф не будет выплачен через 60 и более дней со дня получения обращения собственника – штрафы вырастут до 20-30 тыс. рублей и 150-200 тыс. рублей соответственно;

– за повторное нарушение – до 30-40 тыс. рублей и 200-250 тыс. рублей соответственно;

– в случае третьего и последующих нарушений организацию могут дисквалифицировать на срок до трех лет.