Госдума рассмотрит предложенный парламентом Башкортостана законопроект, защищающий жителей от переплат за ЖКУ

Законопроект разработан для защиты потребителей от недобросовестных поставщиков жилищно-коммунальных услуг, выставляющих завышенные счета. Ранее инициативу Госсобрания республики одобрили в правительстве РФ.
На сегодняшний день если доказано, что поставщик услуг завышает счета, то он обязан выплатить пострадавшим штраф в размере 50% от суммы переплаты.
Проблема в том, что заставить выплатить штраф невозможно: организация может сколько угодно тянуть с принятием такого решения, и ничего ей за это не будет. На практике именно так и происходит.
Можно решить вопрос в судебном порядке, но в суд люди не обращаются, поскольку в большинстве случаев речь идет о двух-трех тысячах рублей, а судебные расходы составляют 15-30 тысяч.
«Мы предлагаем ввести административные санкции за неуплату штрафов и "разбудить" таким образом "спящую" правовую норму», – рассказал спикер парламента Константин Толкачев.
Совет Госдумы назначил первое чтение законопроекта на сентябрь. Если его утвердят, то:
– за нарушение сроков уплаты штрафа организация будет оштрафована: 4-5 тыс. рублей для должностных лиц и 40-50 тыс. рублей для юридических;
– если штраф не будет выплачен через 60 и более дней со дня получения обращения собственника – штрафы вырастут до 20-30 тыс. рублей и 150-200 тыс. рублей соответственно;
– за повторное нарушение – до 30-40 тыс. рублей и 200-250 тыс. рублей соответственно;
– в случае третьего и последующих нарушений организацию могут дисквалифицировать на срок до трех лет.
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