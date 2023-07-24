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Радий Хабиров: «Мы создали такое инвестиционное законодательство, какого нет больше ни в одном регионе»

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24 июля на еженедельном оперативном совещании в правительстве обсудили республиканскую программу защиты и поощрения инвестиций, действующую в регионе с начала июля.

Фото: администрация главы Башкортостана

Эта программа должна упрощать требования к новым проектам для получения господдержки. В частности, для предпринимателей отменили требования по минимальному объему инвестиций, количеству рабочих мест, уровню заработной платы и подтверждению источников финансирования.

«Мы провели глубокий анализ действующего инвестиционного законодательства. У нас оно было неплохое, но мы не стали останавливаться на достигнутом. Провели ряд мозговых штурмов с инвесторами и спросили, что мы еще могли бы сделать для комфортной работы бизнеса.

В результате мы предприняли беспрецедентные шаги по созданию законодательства, которого больше нет ни в одном регионе России.

В результате объем заявочного пакета уменьшился с 18 документов и справок до трех. Это декларация инвестора, презентация проекта и информация о создаваемой инфраструктуре при необходимости возмещения части затрат на ее создание. Мы уже провели два "Инвестчаса" с учетом этих изменений. Предприниматели рассказали, что новые меры существенно облегчили работу бизнеса», – сказал Радий Хабиров, подчеркнув, что процесс оптимизации работы с бизнесом еще только начинается.

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