Радий Хабиров: «Мы создали такое инвестиционное законодательство, какого нет больше ни в одном регионе»

Эта программа должна упрощать требования к новым проектам для получения господдержки. В частности, для предпринимателей отменили требования по минимальному объему инвестиций, количеству рабочих мест, уровню заработной платы и подтверждению источников финансирования.

«Мы провели глубокий анализ действующего инвестиционного законодательства. У нас оно было неплохое, но мы не стали останавливаться на достигнутом. Провели ряд мозговых штурмов с инвесторами и спросили, что мы еще могли бы сделать для комфортной работы бизнеса.

В результате мы предприняли беспрецедентные шаги по созданию законодательства, которого больше нет ни в одном регионе России.

В результате объем заявочного пакета уменьшился с 18 документов и справок до трех. Это декларация инвестора, презентация проекта и информация о создаваемой инфраструктуре при необходимости возмещения части затрат на ее создание. Мы уже провели два "Инвестчаса" с учетом этих изменений. Предприниматели рассказали, что новые меры существенно облегчили работу бизнеса», – сказал Радий Хабиров, подчеркнув, что процесс оптимизации работы с бизнесом еще только начинается.