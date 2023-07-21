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Роспотребнадзор и прокуратура выявили антисанитарию в одной из уфимских больниц

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Ранее в местных пабликах появилось видео от пациентки ГКБ №8, которая жаловалась на «нечеловеческие условия для пребывания и лечения».

02.rospotrebnadzor.ru

Автор видео говорила о полчищах тараканов в хирургическом отделении, из-за которых невозможно уснуть (их видно в ролике), о том, что белье на кровати было грязное и так далее.

Вскоре после публикации видео Роспотребнадзор сообщил о том, что проводит проверку в ГКБ №8 совместно с прокуратурой Орджоникидзевского района.

«Наши специалисты в ходе проверки выявили нарушения санитарного законодательства. В отношении виновных лиц будут применены меры административного воздействия», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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