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В Башкортостане открыли центр подготовки операторов беспилотников

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На совещании в парке «Патриот» обсудили программу развития систем БПЛА в регионе и дали старт первому в Башкортостане центру подготовки операторов таких аппаратов.

Об этом в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

В первую очередь новый центр будет работать для нужд батальонов, участвующих в боевых действиях.

Но это только одна из задач, ради которой запускается программа по развитию систем БПЛА. В республике будут также производиться беспилотники для гражданских нужд и проводиться обучение их использованию.

На сегодняшний день БПЛА активно используются, например, для мониторинга ситуации с паводками и лесными пожарами, а также в сельском хозяйстве.

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