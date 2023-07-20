В Башкортостане открыли центр подготовки операторов беспилотников

Об этом в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

В первую очередь новый центр будет работать для нужд батальонов, участвующих в боевых действиях.

Но это только одна из задач, ради которой запускается программа по развитию систем БПЛА. В республике будут также производиться беспилотники для гражданских нужд и проводиться обучение их использованию.

На сегодняшний день БПЛА активно используются, например, для мониторинга ситуации с паводками и лесными пожарами, а также в сельском хозяйстве.