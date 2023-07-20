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В Уфе 5 дней будут перекрывать Затонское шоссе

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Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Схема: администрация Уфы

24 и 26-29 июля будут перекрывать Затонское шоссе на въезде в город – от съезда в сторону улицы Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы Народов.

24 июля – с 8.00 до 16.00;

26 июля – 9.00 до 13.00;

27 июля – 7.00 до 14.00;

28 июля – с 8.00 до 17.00;

29 июля – с 7.00 до 17.00.

Ограничение связано с проведением в Уфе Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт».

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