Госдума рассмотрит предложение парламента Башкортостана о переносе срока уплаты налогов

Госдума РФ приняла к рассмотрению законопроект, предложенный депутатами Госсобрания Башкортостана. Он включен в план работы на осеннюю сессию.
Законопроектом предлагается перенести срок уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц с первого декабря на первое июля.
Дело в том, что поступления имущественных налогов физлиц составляют порядка 40% от всех доходов сельских поселений, и уплата их в декабре, по мнению парламентариев, наносит ущерб сельским бюджетам.
«С аналогичной проблемой сталкиваются все субъекты Российской Федерации, для ее решения необходимо внести изменения в федеральное налоговое законодательство», пояснил спикер парламента Константин Толкачев.
В Госсобрании считают, что перенос срока уплаты налогов укрепит финансовую устойчивость поселений. Рассмотрение законопроекта предварительно назначено на октябрь.
Комментарии (0)