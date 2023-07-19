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Госдума рассмотрит предложение парламента Башкортостана о переносе срока уплаты налогов

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Госдума РФ приняла к рассмотрению законопроект, предложенный депутатами Госсобрания Башкортостана. Он включен в план работы на осеннюю сессию.

Законопроектом предлагается перенести срок уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц с первого декабря на первое июля.

Дело в том, что поступления имущественных налогов физлиц составляют порядка 40% от всех доходов сельских поселений, и уплата их в декабре, по мнению парламентариев, наносит ущерб сельским бюджетам.

«С аналогичной проблемой сталкиваются все субъекты Российской Федерации, для ее решения необходимо внести изменения в федеральное налоговое законодательство», пояснил спикер парламента Константин Толкачев.

В Госсобрании считают, что перенос срока уплаты налогов укрепит финансовую устойчивость поселений. Рассмотрение законопроекта предварительно назначено на октябрь.

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