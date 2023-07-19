В Уфе построят целый микрорайон за 17 млрд рублей

Речь идет о территории, ограниченной улицами Сельской Богородской, Петрозаводской и Дунайской.

Застройщик планирует возвести здесь 200 тыс. квадратных метров жилья, то есть фактически новый микрорайон.

Планируется снос частного сектора, аварийных домов, гаражей и различных нежилых построек. В ближайшие 12 лет на их месте появятся многоэтажные дома, это один из самых масштабных проектов комплексной застройки в Уфе на сегодняшний день.

На торгах компания «Специализированный застройщик – УКЗ №13 КПД» (входит в трест) заявила о готовности инвестировать в проект 16,9 млрд рублей, минимальная сумма, заявленная мэрией, составила 16,6 млрд рублей.

Право заключения договора обойдется застройщику в 6,5 млн рублей – эти деньги он заплатит мэрии.