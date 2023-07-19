18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе построят целый микрорайон за 17 млрд рублей

Поделиться:

Уфимский трест «Крупнопанельное домостроение» выиграл торги на застройку территории между Инорсом и Черниковкой.

Речь идет о территории, ограниченной улицами Сельской Богородской, Петрозаводской и Дунайской.

Застройщик планирует возвести здесь 200 тыс. квадратных метров жилья, то есть фактически новый микрорайон.

Планируется снос частного сектора, аварийных домов, гаражей и различных нежилых построек. В ближайшие 12 лет на их месте появятся многоэтажные дома, это один из самых масштабных проектов комплексной застройки в Уфе на сегодняшний день.

На торгах компания «Специализированный застройщик – УКЗ №13 КПД» (входит в трест) заявила о готовности инвестировать в проект 16,9 млрд рублей, минимальная сумма, заявленная мэрией, составила 16,6 млрд рублей.

Право заключения договора обойдется застройщику в 6,5 млн рублей – эти деньги он заплатит мэрии.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: