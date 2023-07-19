В Уфе подорожает проезд в автобусах, один маршрут ликвидируют

ИП Миназов К.З. с 21 августа поднимет стоимость проезда на маршруте №248 «Уфимский ДОК – ТРЦ "Планета" – Летчиков».

Стоимость проезда составит 35 рублей за наличный и безналичный расчет, в том числе по карте «Алга».

Основная причина – повышение цен на топливо и запчасти. Так как тариф является нерегулируемым, перевозчик сам принимает решение о его изменении.

Другой перевозчик сообщает, что с 24 июля «в связи с невостребованностью и снижением пассажиропотока» закрывается маршрут №214 «"Иммунопрепарат" – ж/д вокзал».