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Мэрия Уфы предупреждает об ухудшении пробок из-за реконструкции улицы Пугачева

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Реконструкция Пугачева является частью масштабного инфраструктурного проекта «Южные ворота», приуроченного к юбилею города.

Фото: администрация Уфы

В администрации Уфы признают: особое внимание в последнее время приковано к автомобильным заторам, которые образуются из-за работ на Пугачева.

С 16 июля по 27 августа проезд по ней закрыт на участке от Бельской до Геофизиков.

Перекрытие связано с переустройством напорной канализации и сетей водопровода, которые обеспечивают водоснабжение и водоотведение микрорайона «Кузнецовский затон». Здесь также строится ливневая канализация.

Существует объезд по маршруту: объездная дорога – улица Просвещения – бульвар Назара Наджми – Бельская – выезд на Пугачева.

Пробки образуются в местах перестроения с двух полос на одну. Это происходит дважды: при повороте на Солнечногорскую и на съезде с бульвара Назара Наджми на Бельскую, городские службы продолжают следить за ситуацией. Светофор на пересечении Пугачева и Бельской переведен в режим желтого мигающего сигнала.

Многие жители жалуются также на то, что не могут подъехать к своим домам, но в этом виноваты те, кто незаконно устанавливает шлагбаумы во дворах.

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