В Уфе начали очистку озера Кашкадан

Как сообщает администрация Уфы, сегодня, 18 июля, специалисты начали механическую очистку дна Кашкадана от избыточных водорослей, а также бытового мусора. В течение нескольких дней они удалят растения со дна и в прибережной зоне.

Это необходимо, чтобы не допустить эвтрофикации (зарастания) водоема, которое не только доставит неудобства купающимся, но и изменит химический состав и цвет воды.

Кашкадан сейчас – фактически искусственное озеро, уровень воды в нем поддерживается фонтанами. При этом оно небольшое и неглубокое, ранняя весна и сухое жаркое начало лета способствуют интенсивному испарению воды и бурному росту растений.