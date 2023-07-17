В Уфе отключат воду в четырех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 18 по 23 июля 2023 года.
18 июля
Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 22.00:
Сельская Богородская – 2а, 29, 39, 41/1, 45, 45/1, 47, 47/1.
Тухвата Янаби – 81а.
Кировский район, холодная вода, с 11.00 до 18.00:
Кавказская – 59.
Менделеева – 41, 56/1, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 51, 55.
19 июля
Октябрьский район, холодная вода, с 10.00 до 21.00:
Маршала Жукова – 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 2/10.
20-21 июля
Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 20 июля до 9.30 21 июля:
Рихарда Зорге – 73/3, 76.
Проспект Октября – 77/2.
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