ГИБДД 14-16 июля проведет массовые проверки водителей в Башкортостане

Проверки в республике стартовали сегодня и продлятся до конца выходных. В Уфе рейды будут 14-15 июля.

В том числе будет задействована мобильная группа из девяти экипажей ДПС. Особое внимание уделят нетрезвому вождению и грубым нарушениям ПДД вроде вождения без прав, выезда на встречку и перевозку детей без специальных кресел.

За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 58 ДТП, в четырех из них пострадали пять человек. Задержано девять водителей в состоянии опьянения.