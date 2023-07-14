ГИБДД 14-16 июля проведет массовые проверки водителей в Башкортостане

Сегодня, 14 июля, начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях предупредил о проведении профилактических мероприятий.
Фото: ГИБДД Башкортостана
Проверки в республике стартовали сегодня и продлятся до конца выходных. В Уфе рейды будут 14-15 июля.
В том числе будет задействована мобильная группа из девяти экипажей ДПС. Особое внимание уделят нетрезвому вождению и грубым нарушениям ПДД вроде вождения без прав, выезда на встречку и перевозку детей без специальных кресел.
За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 58 ДТП, в четырех из них пострадали пять человек. Задержано девять водителей в состоянии опьянения.
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