В Уфе перекроют Советскую, Пушкина и другие улицы

Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
До 30 сентября перекрыт участок местного проезда напротив дома №50 по улице 50 лет СССР (в сторону Молодежного бульвара).
На этом участке ООО «БашРТС» проводит плановый капитальный ремонт тепломагистрали №3.
Схема: администрация Уфы
Завтра, 15 июля, с 18.00 до 20.00 будут закрыты для проезда улицы:
– Советская – от Заки Валиди до Пушкина;
– Пушкина – от Цюрупы до Ленина.
В это время в Уфу прибудут участники международного мотопробега «Baltic Rally 2023». Стартовав 30 июня во Владивостоке, они планируют завершить его 20 июля фестивалем в Выборге.
Схема движения общественного транспорта будет изменена.
Также с 17.00 до 23.00 перекроют участок улицы Набережной от дома №232 до пересечения с улицей Генерал-губернатора Перовского.
С 17 по 23 июля будет закрыта улица Архитектора Рехмукова со стороны Комсомольской. Заезд для жителей микрорайона будет организован с улицы Рудольфа Нуреева.
Ограничение связано со строительством ливневой канализации и переустройством сетей водопровода.
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