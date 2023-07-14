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В Уфе перекроют Советскую, Пушкина и другие улицы

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Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

До 30 сентября перекрыт участок местного проезда напротив дома №50 по улице 50 лет СССР (в сторону Молодежного бульвара).

На этом участке ООО «БашРТС» проводит плановый капитальный ремонт тепломагистрали №3.

Схема: администрация Уфы

Завтра, 15 июля, с 18.00 до 20.00 будут закрыты для проезда улицы:

– Советская – от Заки Валиди до Пушкина;

– Пушкина – от Цюрупы до Ленина.

В это время в Уфу прибудут участники международного мотопробега «Baltic Rally 2023». Стартовав 30 июня во Владивостоке, они планируют завершить его 20 июля фестивалем в Выборге.

Схема движения общественного транспорта будет изменена.

Также с 17.00 до 23.00 перекроют участок улицы Набережной от дома №232 до пересечения с улицей Генерал-губернатора Перовского.

С 17 по 23 июля будет закрыта улица Архитектора Рехмукова со стороны Комсомольской. Заезд для жителей микрорайона будет организован с улицы Рудольфа Нуреева.

Ограничение связано со строительством ливневой канализации и переустройством сетей водопровода.

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