В Уфе перекроют Советскую, Пушкина и другие улицы

Завтра, 15 июля, с 18.00 до 20.00 будут закрыты для проезда улицы:

– Советская – от Заки Валиди до Пушкина;

– Пушкина – от Цюрупы до Ленина.

В это время в Уфу прибудут участники международного мотопробега «Baltic Rally 2023». Стартовав 30 июня во Владивостоке, они планируют завершить его 20 июля фестивалем в Выборге.

Схема движения общественного транспорта будет изменена.

Также с 17.00 до 23.00 перекроют участок улицы Набережной от дома №232 до пересечения с улицей Генерал-губернатора Перовского.