В Башкортостане за неделю подешевели некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали капуста (5,1%), яблоки (4,4%), вареная колбаса (4%) и рис (3,6%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на вермишель (2,8%), муку (2,5%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели бананы (6,3%), черный чай (4,6%) и картофель (3,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.