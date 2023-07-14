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В Башкортостане за неделю подешевели некоторые продукты

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с третьего по 10 июля 2023 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали капуста (5,1%), яблоки (4,4%), вареная колбаса (4%) и рис (3,6%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на вермишель (2,8%), муку (2,5%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели бананы (6,3%), черный  чай (4,6%) и картофель (3,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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