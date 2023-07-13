В Уфе подорожала аренда квартир

С апреля по июнь 2023 года аренда однокомнатных квартир подорожала в 53 городах из исследованных 70, двухкомнатных – в 51, трехкомнатных – в 46 городах.

В среднем за второй квартал квартиры с одной комнатой подорожали на 3,6%, с двумя комнатами – на 2,8%, с тремя – на 2,3%.

По итогам полугодия аренда «однушек» поднялась в цене в среднем по стране на 4,3%, «двушек» – на 4,6%, «трешек» – на 4,5%.

В Уфе месячная аренда квартиры обойдется в среднем в:

– однокомнатной – 16 473 рубля в месяц (+1,4% за квартал, +1,9% по итогам полугодия);

– двухкомнатной – 21 572 рубля в месяц (-1,2% за квартал, +2% по итогам полугодия);

– трехкомнатной – 29 638 рубля в месяц (+5,8% за квартал, +4,2% по итогам полугодия).