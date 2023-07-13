В Башкортостане снова подорожал бензин

Цены на бензин продолжают расти. Традиционно ежегодно они повышаются на уровень, не превышающий показатели инфляции.
Тревогу бьют в местных пабликах: водители сообщают, что на автозаправках «Башнефти» это уже шестое повышение цен с начала лета.
– АИ-92-К5 – до 47,75 рубля;
– АИ-95 atum «Класс 5» – до 48,55 рубля;
– АИ-95 atum – до 51,75 рубля;
– АИ-95-К5 и АИ-95-К5 «Евро 6» – до 50,95 рубля;
– АИ-100-К5 – до 60,65 рубля;
Дизельное топливо обойдется теперь в 57,2 рубля.
Прошлое повышение в среднем на 30 копеек было девятого июля. Подорожание топлива связывают с повышением биржевых цен, которые сейчас бьют рекорды.
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