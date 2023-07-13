В Башкортостане некоторых водителей освободят от штрафов за нарушение ПДД

Водителей планируют освободить от наказания за нарушение правил, если перед камерой, которая зафиксировала его, не было предупреждающего знака.

Такие нововведения появятся не раньше сентября 2024 года, когда вступит в силу соответствующий закон, а также будут приняты необходимые поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

На сегодняшний день обязательна установка соответствующего знака перед стационарными камерами, а вот передвижные зачастую никак не обозначаются.