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В Башкортостане некоторых водителей освободят от штрафов за нарушение ПДД

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Региональный Минтранс сообщает о нововведениях в Кодексе об административных правонарушениях, которые наверняка обрадуют автолюбителей.

vk.com/transport.bashkortostan

Водителей планируют освободить от наказания за нарушение правил, если перед камерой, которая зафиксировала его, не было предупреждающего знака.

Такие нововведения появятся не раньше сентября 2024 года, когда вступит в силу соответствующий закон, а также будут приняты необходимые поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

На сегодняшний день обязательна установка соответствующего знака перед стационарными камерами, а вот передвижные зачастую никак не обозначаются.

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