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Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля 2023 года в Уфе

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Сервис SuperJob проанализировал 126 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало июля.

Топ-5 вакансий июля в Уфе выглядит следующим образом:

1. Инженер ПТО-сметчик в AquaPRO (строительство промышленных зданий и сооружений). Предлагаемая зарплата – от 180 тыс. рублей в месяц.

2. Финансовый эксперт в «Сбербанк». Предлагаемая зарплата – от 109,1 тыс. рублей в месяц.

3. Менеджер по работе с партнерами в сфере кибербезопасности и программного обеспечения на удаленку в «КонсалтПро». Предлагаемая зарплата – 100-150 тыс. рублей в месяц.

4. Шеф-повар в N.S Gastrobar. Предлагаемая зарплата – 90-120 тыс. рублей в месяц.

5. Автослесарь-автомеханик в «АвтоЛидер-Восток» (продажа и обслуживание грузовых автомобилей). Предлагаемая зарплата – от 80 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают 100-120 тыс. рублей в месяц (водитель категории С), в Казани – от 109 тыс. рублей в месяц (медицинский представитель), в Москве – от 250 тыс. рублей в месяц (стоматолог-ортопед).

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