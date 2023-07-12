ЖК «Московский», «Цветы Башкирии», «Миловский парк» и другие: в правительстве обсудили достройку проблемных домов

По состоянию на начало июля 2023 года в республике насчитывалось 2,2 тыс. обманутых дольщиков.

С начала года из единого реестра долгостроев исключили 11 объектов, но в перечне остается еще 31 проблемный дом.

12 объектов достраивают за счет республики, жилье в них получат 1,3 тысячи человек. Речь, в частности, идет о домах компании «Госстрой» и ЖК «Цветы Башкирии» в Уфе.

Дольщики еще 11 домов – 388 человек, которые приобретали жилье от компании «Башинвестдом» и в ЖК «Миловский парк» Уфимского района, – получат денежные компенсации Фонда развития территорий.

Кроме того, Фонд защиты прав дольщиков Башкортостана за счет федеральных средств завершает строительство двух домов компании «КилСтройИнвест» в селе Миловка Уфимского района и одного дома СК «Квартал» в Уфе.

По двум домам в ЖК «Московский» и от компании «Маштехресурсы» (Уфа), а также по дому СК «Трест № 21» (Буздяк) наблюдательный совет примет решение о выделении финансирования до конца третьего квартала 2023 года.