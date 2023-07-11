В мэрии Уфы рассказали, как предстоит добираться жителям после закрытия Шакшинского моста

Ситуацию обсудили сегодня, 11 июля, на совещании в мэрии.

Для разгрузки дороги уже запущен новый пригородный поезд №7433 «Тавтиманово – Дема», он ходит ежедневно.

Также пригородный поезд №6428 продлен до станции «Тавтиманово», и сейчас обсуждается вопрос поставки двух дополнительных составов «Ласточек» до конца 2023 года.

Кроме того, перевозчики вносят корректировки в расписание движения маршрутов для их синхронизации с временем прибытия электричек.

На сегодняшний день Шакшу обслуживают следующие муниципальные маршруты:

– №35к («ДК УМПО – Пожарное депо»);

– №59э («Пожарное депо – БГУ»);

– №221 («Шакша – "Колхозный рынок"»);

– №225 («Шакша-2 – ДК УМПО – ТРЦ "Планета");

– №291 («Шакша – Базилевка – Федоровка – Елкибаево – "Уфа - Арена"»).

Все они будут курсировать без изменений. Жители могут доехать до остановки «Шакша-2» и пересесть на электричку. По карте «Алга» проезд в электричке обойдется в 22 рубля (и 30 рублей на «Ласточке»).

Для жителей, приезжающих в Шакшу на личном транспорте и не желающих находиться в пробках, предусмотрена стоянка автомобилей на улице Советов.