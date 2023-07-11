В мэрии Уфы рассказали, как предстоит добираться жителям после закрытия Шакшинского моста

С 31 июля 2023 года по восьмое апреля 2025 года из-за ремонта будет частично перекрываться Шакшинский мост. Ранее власти предупреждали, что это может вызвать существенные проблемы с трафиком.
ufacity.info
Ситуацию обсудили сегодня, 11 июля, на совещании в мэрии.
Для разгрузки дороги уже запущен новый пригородный поезд №7433 «Тавтиманово – Дема», он ходит ежедневно.
Также пригородный поезд №6428 продлен до станции «Тавтиманово», и сейчас обсуждается вопрос поставки двух дополнительных составов «Ласточек» до конца 2023 года.
Кроме того, перевозчики вносят корректировки в расписание движения маршрутов для их синхронизации с временем прибытия электричек.
На сегодняшний день Шакшу обслуживают следующие муниципальные маршруты:
– №35к («ДК УМПО – Пожарное депо»);
– №59э («Пожарное депо – БГУ»);
– №221 («Шакша – "Колхозный рынок"»);
– №225 («Шакша-2 – ДК УМПО – ТРЦ "Планета");
– №291 («Шакша – Базилевка – Федоровка – Елкибаево – "Уфа - Арена"»).
Все они будут курсировать без изменений. Жители могут доехать до остановки «Шакша-2» и пересесть на электричку. По карте «Алга» проезд в электричке обойдется в 22 рубля (и 30 рублей на «Ласточке»).
Для жителей, приезжающих в Шакшу на личном транспорте и не желающих находиться в пробках, предусмотрена стоянка автомобилей на улице Советов.
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