В Уфе перекроют Затонский мост

Сезон дорожного ремонта в самом разгаре, и в Уфе продолжают перекрывать все новые участки.

Так, с завтрашнего дня, 12 июля, по 31 августа будут менять асфальт на Затонском мосту в створе улицы имени города Галле по направлению выезда из города.

При подготовительных работах, фрезеровании, устройстве нижнего и верхнего слоев движение будет перекрываться по одной полосе.

Ранее мы писали о том, что с сегодняшнего дня перекрыли мост на пересечении улиц Хитагурова – Перспективная. С 31 июля закроется Шакшинский мост.