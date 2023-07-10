Жители Уфы массово вызывают скорую помощь из-за жары

Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Из-за жары выросло число обращений жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоническими кризами. В группе риска также пожилые люди, беременные, дети, люди с избыточным весом и эндокринными нарушениями.

Министр опубликовал несколько советов касательно поведения в такую жару:

– минимизируйте время нахождения на солнце;

– пейте достаточное количество воды для поддержания правильного водно-солевого баланса;

– откажитесь от чрезмерных физических нагрузок;

– ограничьте жирную и белковую пищу;

– пациентам с хроническими заболеваниями важно соблюдать рекомендации лечащего врача и принимать все назначенные лекарства;

– категорически не рекомендуется употреблять алкоголь.

Как мы писали ранее, такая же погода будет в Уфе и завтра, 11 июля, но к середине недели температура опустится и пойдут дожди.