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Жители Уфы массово вызывают скорую помощь из-за жары

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Сегодня, 10 июля, столбики термометров в Уфе показывают до +39°. В первой половине дня на подстанции скорой помощи поступило уже более 1500 вызовов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Из-за жары выросло число обращений жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоническими кризами. В группе риска также пожилые люди, беременные, дети, люди с избыточным весом и эндокринными нарушениями.

Министр опубликовал несколько советов касательно поведения в такую жару:

– минимизируйте время нахождения на солнце;

– пейте достаточное количество воды для поддержания правильного водно-солевого баланса;

– откажитесь от чрезмерных физических нагрузок;

– ограничьте жирную и белковую пищу;

– пациентам с хроническими заболеваниями важно соблюдать рекомендации лечащего врача и принимать все назначенные лекарства;

– категорически не рекомендуется употреблять алкоголь.

Как мы писали ранее, такая же погода будет в Уфе и завтра, 11 июля, но к середине недели температура опустится и пойдут дожди.

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