Жители Уфы массово вызывают скорую помощь из-за жары

Сегодня, 10 июля, столбики термометров в Уфе показывают до +39°. В первой половине дня на подстанции скорой помощи поступило уже более 1500 вызовов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.
Из-за жары выросло число обращений жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоническими кризами. В группе риска также пожилые люди, беременные, дети, люди с избыточным весом и эндокринными нарушениями.
Министр опубликовал несколько советов касательно поведения в такую жару:
– минимизируйте время нахождения на солнце;
– пейте достаточное количество воды для поддержания правильного водно-солевого баланса;
– откажитесь от чрезмерных физических нагрузок;
– ограничьте жирную и белковую пищу;
– пациентам с хроническими заболеваниями важно соблюдать рекомендации лечащего врача и принимать все назначенные лекарства;
– категорически не рекомендуется употреблять алкоголь.
Как мы писали ранее, такая же погода будет в Уфе и завтра, 11 июля, но к середине недели температура опустится и пойдут дожди.
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