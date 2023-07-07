В Уфе дешевеют квартиры на вторичном рынке

В 57 из 70 исследованных городов по итогам второго квартала 2023 года квартиры подорожали.

Сильнее всего квадратным метр такого жилья подорожал в Пензе (+12,1%), Челябинске (+8%), Магнитогорске (+7,6%), Кирове (+7,2%) и Чебоксарах (+6,5%).

В среднем «квадрат» российской «вторички» подорожал за квартал на 2%, до 100 799 рублей.

Средний ценник за квартиру вырос в 51 городе, упал в 18 городах, в одном остался неизменным.

Общая цена объекта во втором квартале 2023 года увеличилась на 1,4%, до 5 372 253 рублей.

В Уфе «квадрат» жилья на вторичном рынке по итогам второго квартала обойдется в 103 323 рубля, что на 0,6% больше, чем в прошлом квартале и на 4% больше, чем в конце 2022 года.

По средней стоимости квадратного метра «вторички» Уфа не входит в топ-20 (22 строчка). Для сравнения, в Екатеринбурге он обойдется в 110 464 рубля (17 строчка), в Казани – в 139 630 рублей (седьмая строчка).

Средняя стоимость квартиры в Уфе при этом упала на 2,2% по сравнению с прошлым кварталом до 5 489 009 рублей. Тем не менее, это на 2,6% дороже, чем в прошлом году.