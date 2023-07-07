Башкортостан вернулся в топ-10 регионов с самым дешевым бензином

Средняя цена на бензин по стране в целом в мае 2023 года составила 51,42 рубля за литр (+0,49 р./литр по сравнению с апрелем 2023).

В зависимости от региона стоимость бензина может значительно колебаться: если в Чукотском АО он стоит в среднем 62,35 рубля за литр, то в Алтайском крае – 46,71 рубля за литр.

Если по итогам мая Башкортостан со стоимостью 49,05 рубля за литр занимал десятую строчку в топе регионов с самым дешевым бензином.

По стоимости дизеля республика не входит ни в топ-10 регионов с самым дорогим, ни в десятку регионов с самым дешевым топливом.