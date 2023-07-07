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Башкортостан вернулся в топ-10 регионов с самым дешевым бензином

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Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит отчет по динамике цен на автомобильный бензин по итогам мая 2023 года, выделяя лидеров среди регионов страны.

Средняя цена на бензин по стране в целом в мае 2023 года составила 51,42 рубля за литр (+0,49 р./литр по сравнению с апрелем 2023).

В зависимости от региона стоимость бензина может значительно колебаться: если в Чукотском АО он стоит в среднем 62,35 рубля за литр, то в Алтайском крае – 46,71 рубля за литр.

Если по итогам мая Башкортостан со стоимостью 49,05 рубля за литр занимал десятую строчку в топе регионов с самым дешевым бензином.

По стоимости дизеля республика не входит ни в топ-10 регионов с самым дорогим, ни в десятку регионов с самым дешевым топливом.

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