Мэр Уфы Ратмир Мавлиев уехал в Донецк

Конвой выдвинулся еще третьего июля, четвертого Мавлиев встретился со своим коллегой, мэром Пятигорска Дмитрием Ворошиловым – обменивались опытом в части благоустройства общественных территорий.

Сегодня, шестого июля, утром такая же встреча прошла и с главой администрации Ростова-на-Дону Алексеем Логвиненко. Мавлиев пригласил его на Международный форум «Умный город – Умная страна», который пройдет в Уфе в конце июля.

Сейчас гумконвой уже добрался до военнослужащих, Мавлиев провел встречу с главой администрации Донецка Алексеем Кулемзиным:

«Мы уже плотно взаимодействуем и всегда готовы поддержать наших друзей, поделиться опытом в реализации социальных городских проектов. Обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между нашими городами. Уверен, все еще впереди», – написал мэр Уфы в соцсетях.