Мэр Уфы Ратмир Мавлиев уехал в Донецк

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев лично сопровождает гуманитарный конвой для военнослужащих.
Ратмир Мавлиев и Алексей Кулемзин,
фото: соцсети Ратмира Мавлиева
Конвой выдвинулся еще третьего июля, четвертого Мавлиев встретился со своим коллегой, мэром Пятигорска Дмитрием Ворошиловым – обменивались опытом в части благоустройства общественных территорий.
Сегодня, шестого июля, утром такая же встреча прошла и с главой администрации Ростова-на-Дону Алексеем Логвиненко. Мавлиев пригласил его на Международный форум «Умный город – Умная страна», который пройдет в Уфе в конце июля.
Сейчас гумконвой уже добрался до военнослужащих, Мавлиев провел встречу с главой администрации Донецка Алексеем Кулемзиным:
«Мы уже плотно взаимодействуем и всегда готовы поддержать наших друзей, поделиться опытом в реализации социальных городских проектов. Обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между нашими городами. Уверен, все еще впереди», – написал мэр Уфы в соцсетях.
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