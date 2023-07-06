Суд оставил бывшего главу Межгорья под арестом

Сегодня, шестого июля, объединенная пресс-служба судов Башкортостана сообщила о том, что постановление Белорецкого межрайонного суда о заключении Калугина под стражу вступило в силу.

Верховный суд республики рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Калугина, но оставил решение без изменений, то есть бывший чиновник останется под арестом.

Следствием было установлено, что в период с апреля по сентябрь 2021 года врио главы администрации Межгорья Вячеслав Калугин сам себе незаконно выписывал прибавки к зарплате в виде премий и других выплат.

Таким образом он присвоил из бюджета более 1,3 млн рублей. Все распоряжения он составлял сам, подписывал и передавал в бухгалтерию. При этом право начислять стимулирующие выплаты мэру имеет только председатель городского совета.

После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Прокуратура контролирует ход расследования.

Сейчас по месту работы и жительства подозреваемого проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.