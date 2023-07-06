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В Уфе перекроют проспект Октября

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Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

vk.com/ufa

Восьмого июля в городе впервые состоится ночной забег «Артерия». Его маршрут пройдет по проспекту Октября, ожидается порядка 1500 профессионалов и любителей бега.

На время проведения мероприятия улицу полностью перекроют с 21.00 восьмого июля до 1.00 девятого июля.

Изменится движение общественного транспорта – так, как указано на схеме выше.

Забег стартует в 22.30 от площади перед многофункциональным центром «Артерия» (проспект Октября, 67/2), участники пробегут пять или 10 км по главной улице Уфы.

Участие платное, каждому финишеру выдадут медаль. Зарегистрироваться можно тут.

Стартовые пакеты можно будет получить седьмого июля с 17.00 до 20.00, в этот же день пройдет показ художественного фильма в МЦ «Артерия».

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