В Уфе произошел пожар в торговом центре

МЧС Башкортостана сегодня, пятого июня, сообщило о пожаре в одном из уфимских торговых центов.
Фото: Nuris Nurmuhametov
Сообщение о задымлении поступило после 17.00: горение произошло в торгово-сервисном комплексе «Сипайловский» по улице Жукова.
На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, пожарные обнаружили, что на первом этаже в одном из павильонов произошло горят тюль и плафон на площади два квадратных метра.
В течение 10 минут горение локализовали и потушили, распространение огня не допущено. Из здания эвакуировали 580 человек, пострадавших нет. Причины происшествия выясняет дознаватель МЧС России.
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