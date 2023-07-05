В Уфе произошел пожар в торговом центре

Сообщение о задымлении поступило после 17.00: горение произошло в торгово-сервисном комплексе «Сипайловский» по улице Жукова.

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, пожарные обнаружили, что на первом этаже в одном из павильонов произошло горят тюль и плафон на площади два квадратных метра.

В течение 10 минут горение локализовали и потушили, распространение огня не допущено. Из здания эвакуировали 580 человек, пострадавших нет. Причины происшествия выясняет дознаватель МЧС России.