Радий Хабиров заявил, что санкции не оказали тяжелого эффекта на экономику Башкортостана

В интервью изданию «Ведомости» Радий Хабиров заявил, что из-за санкций постоянно приходится что-то придумывать и менять, назвал их «неприятной историей», которая, однако, «тяжелого эффекта на ситуацию не оказала».

За последние полтора года главным предприятиям республики по большей части удалось выстроить новые логистические цепочки, обеспечить себя заказами и товарами, которые раньше поступали из недружественных стран.

Главная проблема этих предприятий сейчас, по словам главы региона, – это нехватка рабочих рук. При этом уровень безработицы в Башкортостане сейчас самый низкий за последние годы.