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Под Уфой подключат к газу более 800 домов

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Благодаря программе социальной газификации в России все больше людей получают возможность подключить свои дома к газу. Среди регионов РФ по темпам догазификации Башкортостан считается одним из лидеров.

Об этом сегодня, пятого июля, в соцсетях сообщил руководитель администрации главы республики Максим Забелин.

По его словам, в Иглинском районе ввели в эксплуатацию новый распределительный газопровод длиной 18 км, это позволит подключить к газу больше 800 домов, первый из них уже подключили. Всего в республике по плану догазифицируют более 65 тыс. домов.

Программа социальной газификации подразумевает бесплатное подключение от магистральной трубы до границ участка. С первого марта 2023 года она была расширена и стала бессрочной, сейчас количество заявок на бесплатное подведение газовых сетей уже превысило миллион.

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