В Башкортостане назначен новый врио главы Межгорья

Теперь администрацию в качестве временно исполняющего обязанности возглавит Александр Чоловский, который раньше был заместителем Калугин и бизнес-шерифом.

Причем этим решением депутаты горсовета прервали очередной оплачиваемый отпуск Чоловского, ему придется вернуться на работу уже в новой должности.

Ранее следствием было установлено, что в период с апреля по сентябрь 2021 года врио главы администрации Межгорья Вячеслав Калугин сам себе незаконно выписывал прибавки к зарплате в виде премий и других выплат.

Таким образом он присвоил из бюджета более 1,3 млн рублей. Все распоряжения он составлял сам, подписывал и передавал в бухгалтерию. При этом право начислять стимулирующие выплаты мэру имеет только председатель городского совета.

После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Прокуратура контролирует ход расследования.

Сейчас по месту работы и жительства подозреваемого проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, решается вопрос об избрании меры пресечения.