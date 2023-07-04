В Башкортостане снова подорожал бензин

Цены приводят автолюбители в местных пабликах: так, на автозаправках «Башнефти» несколько марок бензина подорожали сразу на 30 копеек.

– АИ-92 – до 47,55 рубля;

– АИ-92 atum – до 48,05 рубля;

– АИ-95 atum – до 51,55 рубля.

Прошлое повышение цен на АИ-92 от «Башнефти» было в конце июня – тогда он подорожал на 20 копеек.

Эксперты связывают повышение с увеличением биржевых цен на бензин. Сейчас в республике цены по-прежнему ниже, чем в среднем по России.