18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане снова подорожал бензин

Поделиться:

Цены на бензин продолжают расти. Традиционно ежегодно они повышаются на уровень, не превышающий показатели инфляции.

Цены приводят автолюбители в местных пабликах: так, на автозаправках «Башнефти» несколько марок бензина подорожали сразу на 30 копеек.

– АИ-92 – до 47,55 рубля;

– АИ-92 atum – до 48,05 рубля;

– АИ-95 atum – до 51,55 рубля.

Прошлое повышение цен на АИ-92 от «Башнефти» было в конце июня – тогда он подорожал на 20 копеек.

Эксперты связывают повышение с увеличением биржевых цен на бензин. Сейчас в республике цены по-прежнему ниже, чем в среднем по России.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: