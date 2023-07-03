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В Башкортостане ветром сорвало крышу школы

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В минувшие выходные во многих районах республики было объявлено штормовое предупреждение: скорость ветра достигала 26 м/с.

Фото: МЧС республики

МЧС республики

Как сообщает МЧС республики, в субботу, первого июня, в селе Ариево Дуванского района во время ненастья сорвало крышу школы.

Порывы ветра там достигали 20 м/с. Площадь повреждения составила 40 кв. м.

Школа не функционирует, детей отправили на каникулы. Аварийно-восстановительные работы организованы, их планируют завершить до 10 июля. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС.

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