В Башкортостане ветром сорвало крышу школы

Как сообщает МЧС республики, в субботу, первого июня, в селе Ариево Дуванского района во время ненастья сорвало крышу школы.

Порывы ветра там достигали 20 м/с. Площадь повреждения составила 40 кв. м.

Школа не функционирует, детей отправили на каникулы. Аварийно-восстановительные работы организованы, их планируют завершить до 10 июля. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС.