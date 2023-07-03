18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе территорию завода застроят высотками

Поделиться:

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Коммунистическая, Зенцова, Чернышевского и Аксакова в Ленинском районе.

ufacity.info

Раньше на этой территории располагались корпуса завода радиоэлектроники «Прогресс». Сейчас строения пустуют, они были проданы новому владельцу еще в 2021 году.

Согласно приложению к постановлению, в этом квартале построят четыре 31-этажных и два восьмиэтажных дома, подземную парковку на 84 места, детсад на 140 мест, фитнес-центр, многоуровневый паркинг на 499 мест.

Все недействующие постройки снесут, существующие объекты культурного наследия («Училище женское второе» и «Общежитие Башкирского государственного педагогического института имени Тимерязева») отреставрируют.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: