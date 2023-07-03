В Уфе территорию завода застроят высотками

Раньше на этой территории располагались корпуса завода радиоэлектроники «Прогресс». Сейчас строения пустуют, они были проданы новому владельцу еще в 2021 году.

Согласно приложению к постановлению, в этом квартале построят четыре 31-этажных и два восьмиэтажных дома, подземную парковку на 84 места, детсад на 140 мест, фитнес-центр, многоуровневый паркинг на 499 мест.

Все недействующие постройки снесут, существующие объекты культурного наследия («Училище женское второе» и «Общежитие Башкирского государственного педагогического института имени Тимерязева») отреставрируют.