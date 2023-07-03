Радий Хабиров распорядился увеличить количество постов весового контроля вокруг Уфы

В период летней жары большегрузные автомобили наносят огромный урон дорожному покрытию. Третьего июля этот вопрос обсудили на совещании в правительстве республики.
«Когда будете докладывать по плану на следующий год – учитывайте, что нам нужны посты весового контроля вокруг Уфы.
Я не помню, в каком районе, но писали, что большегрузы, которые песок возят, разбили дороги совершенно. В Кармаскалинском, Иглинском и других районах песок добывают, и четырехосные, трехосные – чего только не ездит. Там, где узкие участки дорог – надо ставить весовой контроль.
Мы посты весового контроля поставили, они заработали и деньги в бюджет капают, довольно неплохая сумма идет. Ну и самое главное – дороги бережем», – сказал Радий Хабиров.
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