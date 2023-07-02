В Уфе отключат воду в четырех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с третьего по девятое июля 2023 года.
4 июля:
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:
Чернышевского – 127, 127/1, 144, 146, 148.
Пархоменко – 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 28, 30, 32.
4-5 июля
Калининский район, холодная вода, с 10.00 четвертого июля до 2.00 пятого июля:
Транспортная – 26/3, 26/4, 26/5, 26/6.
Мушникова – 2а.
Ленинский район, холодная и горячая вода, с 11.00 четвертого июля до 10.00 пятого июля:
Летчиков – 1, 1/1,1/3, 1/8, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2б, 2д, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/5, 5А, 6, 6/1, 6/2, 6А, 8, 8/1, 9, 18.
Союзная – 35/1, 35/2.
Миловская – 16.
6 июля
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 22.30:
Проспект Октября – 2, 2/1, 2/2, 4.
50 лет Октября – 34.
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