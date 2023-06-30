Жара в Башкортостане резко сменится ливнями и градом

«Первого июля 2023 года по республике сильные ливни, грозы, град, местами порывы 15-20 м/с, в западных и центральных районах – до 21-26 м/с, на отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500-1000 м. В Янаульском районе республики сохранится чрезвычайная пожароопасность», – говорится в обращении службы.

Ветер 26 м/с относится к категории «сильный шторм» по шкале Бофорта. Это означает, что он может причинять значительные разрушения, находиться на улице будет опасно.

В Уфе первого июля будет облачно и дождь, температура поднимется до +29° днем. В воскресенье также будет пасмурно, но прохладнее – до +24° днем. Обещают небольшой дождь. Продлится похолодание недолго, на следующей неделе температура вернется к норме.