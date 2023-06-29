Концерты, хороводы и рекорды: как прошел фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе

Если результатом Форума стали десятки подписанных договоренностей, открытие новых магазинов и другие события, то фестиваль «Сердце Евразии» снова поразил гостей массовостью.

Так, был установлен рекорд по количеству участников хоровода в национальных костюмах: кружились 2834 человека!

На площади уфимского амфитеатра собрались представители 54 районов и девяти городов Башкортостана, также к флешмобу присоединились гости Форума регионов России и Беларуси.

В первом дне фестиваля приняли участие более 250 артистов, зрителей было около пяти тысяч, несмотря на непогоду.

Во второй день выступили около 900 артистов, зрителей было порядка 15 тысяч за весь вечер.

В заключительном дне фестиваля участвовали 150 артистов, посмотреть их выступления пришли около 18 тысяч человек.