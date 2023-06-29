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Росгвардия оцепила вторую площадку УМПО

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Как сообщают очевидцы, вокруг второй площадки УМПО на улице Трамвайной через каждые десять метров стоят люди в касках с автоматами.

vk.com/team_umpo

Силовики стоят по всему периметру УМПО. Каких-либо активных действий не заметно, просто выжидают.

Наш источник в организации подтвердил, что вторую площадку окружила Росгвардия, но официально причины внутри УМПО никто не разглашал.

Работа завода продолжается в обычном режиме.

ОБНОВЛЕНИЕ: в Росгвардии сообщили, что проводят учения около УМПО, причин для беспокойства нет.

ПАО «ОДК-УМПО» входит в объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха», выпускает турбореактивные двигатели, в том числе для истребителей и вертолетов военного назначения, газотурбинные энергетические установки, газоперекачивающие агрегаты. В 2008 году УМПО вошло в перечень российских предприятий, имеющих стратегическое значение.

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