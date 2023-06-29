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На Форуме регионов России и Беларуси в Уфе подписали более 100 соглашений

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Глава республики Радий Хабиров подвел итоги проведения юбилейного десятого Форума регионов России и Беларуси.

vk.com/agnazarov

По словам главы региона в рамках форума было подписано более 100 соглашений и меморандумов, треть из них – со стороны Башкортостана.

В частности, договорились обмениваться с Минском опытом в сфере оказания государственных и муниципальных услуг. Соглашения с Минским тракторным заводом и «Гомсельмашем» укрепят аграриев республики качественной сельхозтехникой. В планах – собирать совместно с МТЗ мини-тракторы в Дюртюлях.

«Кроме деловой и культурной программ, удалось показать гостям нашу Уфу, наш Башкортостан во всей красе. Они остались в восхищении от памятников, музеев, от нашей кухни и традиций.

Отдельная благодарность – жителям Башкортостана, которые приехали со всей республики, чтобы поучаствовать в фестивале. Уфимцам – спасибо за гостеприимство.

Мы – радушный и яркий регион России и действительно умеем принимать мероприятия такого уровня», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

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