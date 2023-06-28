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В Башкортостане мэр города пойдет под суд за присвоение 1,3 млн рублей

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Прокуратура республики сообщает о том, что по итогам проверки возбуждено уголовное дело в отношении врио главы администрации ЗАТО Вячеслава Калугина.

Фото: администрация Межгорья

Установлено, что в период с апреля по сентябрь 2021 года временно исполняющий обязанности главы администрации закрытого города Межгорье сам себе незаконно выписывал прибавки к зарплате в виде премий и других выплат.

Таким образом он присвоил из бюджета более 1,3 млн рублей. Все распоряжения он составлял сам, подписывал и передавал в бухгалтерию. При этом право начислять стимулирующие выплаты мэру имеет только председатель городского совета.

После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Прокуратура контролирует ход расследования.

Сейчас по месту работы и жительства подозреваемого проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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