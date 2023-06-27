Под Уфой открыли самую большую и мощную газозаправочную станцию в Башкортостане

Сегодня, 27 июня, премьер-министр Андрей Назаров сообщил о том, что в Уфимском районе открыли АГНКС-1 «Жуковский» – это самая большая и мощная газозаправочная станция республики.

На сегодняшний день в Башкортостане работает 51 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, 17 из них построила компания «Газпром газомоторное топливо». Главные их компоненты производятся на территории республики.

«Своеобразным "сердцем" этих заправок являются компрессоры Уфимского компрессорного завода. Компании удалось достичь при их изготовлении 100%-ной локализации. Таких предприятий в России единицы, отрадно что мы в вопросах технологического суверенитета одни из лидеров.

Договорились о заключении соглашения о массовом использовании компрессорного оборудования Уфимского компрессорного завода на объектах компании "Газпром газомоторное топливо". В ближайшие два года организация обеспечит контрактацию 30 уфимских компрессоров, 10 из них установят у нас и на новых АГНКС», – написал Андрей Назаров в соцсетях.