В Уфе детям будут бесплатно раздавать мороженое и сладкую вату

Завтра, 28 июня, мусульмане республики празднуют один из главных исламских праздников Курбан-байрам.
Фото: лайфстайл-центр «Башкирия»
На площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» (Менделеева, 205а) состоится традиционный фестиваль «Курбан Халяль Fest – 2023».
Начнется фестиваль в 11.00. Как сообщает администрация Уфы, гостей ждут праздничный концерт, детская анимация, халяль ярмарка и угощение горячим пловом.
Кроме того, каждому ребенку организаторы обещают подарить мороженое, сладкую вату и воздушный шар.
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