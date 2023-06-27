В Уфе детям будут бесплатно раздавать мороженое и сладкую вату

На площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» (Менделеева, 205а) состоится традиционный фестиваль «Курбан Халяль Fest – 2023».

Начнется фестиваль в 11.00. Как сообщает администрация Уфы, гостей ждут праздничный концерт, детская анимация, халяль ярмарка и угощение горячим пловом.

Кроме того, каждому ребенку организаторы обещают подарить мороженое, сладкую вату и воздушный шар.

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